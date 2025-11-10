В Германии ответили Зеленскому на резкие слова в адрес Орбана

BZ: Зеленский шантажирует союзников словами о российской нефти

Угрозы президента Украины Владимира Зеленского в отношении российской энергетической инфраструктуры звучат опасно. Так на его слова, адресованные премьер-министру Венгрии Виктору Орбану, ответила немецкая газета Berliner Zeitung (BZ).

«Эти резкие слова — больше, чем просто дипломатическая риторика. Они стали очередной эскалацией конфликта, который размывает границы между адекватным ведением боевых действий и шантажом союзников», — указано в статье.

Так автор прокомментировал заявление Зеленского о том, что Украина найдет способ «избавить» Европу от российской нефти.

Ранее Орбан сообщил, что США сделали исключение по санкциям для Венгрии, разрешив ей закупать российские энергоносители по трубопроводам «Дружба» и «Турецкий поток».