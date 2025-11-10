Россия
В Госдуме выступили против создания брачного агентства для ветеранов СВО

Депутат ГД Останина выступила против создания брачного агентства для бойцов СВО
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Globallookpress.com

В Госдуме выступили против создания брачного агентства для ветеранов специальной военной операции. Об этом сообщает Telegram-канал «Подъем».

С инициативой помочь участникам СВО найти себе пару выступила глава организации «Комитет семей воинов Отечества» Юлия Белехова.

По мнению председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нины Останиной, речь идет об «искусственном создании семей». Она заявила о недопустимости вмешательства в личную жизнь и составления «перечня невест» для ветеранов.

В качестве альтернативной меры парламентарий предложила развивать площадки по интересам, где бывшие военнослужащие могли бы знакомиться и общаться. «Давайте вспомним наше послевоенное время: когда приходили ребята с войны, где бы на улице ни пошёл, тут же и танцы, и открытые площадки, где смотрят фильмы. Давайте пойдем таким путем», — предложила Останина.

Ранее Останина посоветовала родителям 30-летних россиян торопить их с браком. По ее мнению, делать это «можно и нужно», однако необходимым условием является установление доверительных отношений с ребенком.

