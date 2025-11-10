Каладзе: ЕС говорит о дружбе с Грузией, но готовит революцию

Европейский союз (ЕС) говорит о дружбе с Грузией, но готовит в стране революцию. Об этом заявил генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта», мэр Тбилиси Каха Каладзе, передает ТАСС.

«С одной стороны, они говорили, что являются друзьями Грузии, а с другой стороны, занимались государственным переворотом, революцией, экстремизмом, поощрением насильников. Это не укладывается ни в рамки дружбы, ни партнерства», — заявил градоначальник.

Каладзе еще раз напомнил, что Грузия открыта к дружбе с ЕС, но в Брюсселе должны уважать интересы Тбилиси.

Ранее экс-президент Михаил Саакашвили рассказал, что в этом государстве существуют две страны. По его словам, одна Грузия для желающих жить в Европе, а другая для «трусов».