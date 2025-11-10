Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:48, 10 ноября 2025Бывший СССР

В Кремле оценили шансы Киева победить на поле боя

Песков назвал заблуждением веру Киева в возможность победить на поле боя
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Вера Киева в возможность победить на поле боя является заблуждением. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Это [вера в то, что Украина может победить на поле боя] — самое глубокое заблуждение, которому может предаться и предается киевский режим», — сказал он.

Ранее пресс-секретарь президента заявил, что Москва высоко ценит готовность Астаны помочь в урегулировании конфликта на Украине. До этого президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сказал, что республика готова предоставить площадку для переговоров по урегулированию.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле отреагировали на скандальное заявление японского министра. Ранее чиновника раскритиковали за его слова о Курилах

    Подробности о дислокации «Орешника» в Белоруссии раскрыли

    В Одессе прозвучал взрыв

    Мошенники обманули мать участника СВО

    Трампа обязали помочь малоимущим американцам едой

    Назван простой способ вдвое снизить риск повторного инфаркта

    Вучич попросил подумать

    Председатель парламента Сербии выступила с заявлением по прибытии в Киев

    В Москве пенсионерка столкнула ребенка на пути в метро и попала на видео

    Россиянина отправили на 15 лет в колонию после инцидента в подъезде с тремя детьми

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости