В Кремле оценили шансы Киева победить на поле боя

Песков назвал заблуждением веру Киева в возможность победить на поле боя

Вера Киева в возможность победить на поле боя является заблуждением. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Это [вера в то, что Украина может победить на поле боя] — самое глубокое заблуждение, которому может предаться и предается киевский режим», — сказал он.

Ранее пресс-секретарь президента заявил, что Москва высоко ценит готовность Астаны помочь в урегулировании конфликта на Украине. До этого президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сказал, что республика готова предоставить площадку для переговоров по урегулированию.