В Кремле ответили на предложение Астаны помочь в урегулировании конфликта на Украине

Москва высоко ценит готовность Казахстана помочь в урегулировании конфликта на Украине. Так на дипломатическую инициативу Астаны ответил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Нам это известно. Мы высоко ценим такую готовность, которую наши казахстанские друзья неоднократно декларировали», — заявил пресс-секретарь российского лидера.

7 ноября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что республика может стать площадкой для переговоров по урегулированию конфликта России и Украины. Казахстанский лидер отметил, что достижение мира возможно, и указал на гибкость Москвы в рамках дипломатического процесса.

В ходе брифинга Песков также заявил, что Кремль завершает подготовку к визиту Токаева в Россию. По его словам, Казахстан остается для Москвы привилегированным партнером.