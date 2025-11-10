В Кремле рассказали о подготовке к визиту иностранного лидера

Песков: Кремль завершает подготовку к визиту Токаева в Россию

Кремль завершает подготовку к визиту президента Казахстана Касыма-Жомарт Токаева в Россию. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Мы, конечно, активно завершаем подготовку к государственному визиту президента Токаева в Россию, который начнется завтра», — сказал он.

Официальный представитель Кремля также отметил особый статус Астаны для Москвы. По его словам, Казахстан остается особым, привилегированным партнером и очень важной для России страной.

Ранее стало известно, что Токаев в ходе визита встретится со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Незадолго до этого президент Казахстана встретился с главой Белого дома Дональдом Трампом. В ходе поездки в США он также назвал американского лидера великим лидером, посланным свыше.