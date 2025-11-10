Мир
В Кремле высказались об идеях Венгрии по урегулированию на Украине

Песков: Кремлю неизвестны идеи Венгрии по урегулированию конфликта на Украине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Кремлю неизвестны инициативы Венгрии по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Здесь я затрудняюсь сказать. Нам неизвестно, о каких инициативах идет речь. По всей видимости, после какой-то обкатки они до нас будут доведены, но пока мы не имели возможности с ними ознакомиться», — сказал он.

Песков также отметил, что президент России Владимир Путин не обсуждал с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном итоги его визита в США для переговоров с главой Белого дома Дональдом Трампом.

Ранее Орбан заявил, что встреча лидеров России и Соединенных Штатов в Венгрии состоится, когда для этого будут созданы условия. По его словам, вопрос саммита в Будапеште остается на повестке дня.

