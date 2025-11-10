В Одессе прозвучал взрыв

В Одессе на фоне воздушной тревоги прозвучал взрыв

В Одессе днем в понедельник, 10 ноября, прозвучал взрыв. Об этом сообщает украинское издание «Общественное» со ссылкой на своих корреспондентов.

«В Одессе слышали взрыв днем ​​10 ноября. (...) Взрыв в городе раздался около 13:18», — говорится в материале.

Отмечается, что взрыв произошел на фоне воздушной тревоги. Она была объявлена с 12:42 по местному времени. В 13:29 глава Одесской области Олег Кипер в своем Telegram-канале сообщил об отмене воздушной тревоги.

Ранее глава региона сообщил о повреждении энергетической инфраструктуры региона в результате российских обстрелов. Он отметил, что удары по энергообъектам нанесли в ночь на 7 ноября.