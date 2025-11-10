Россия
В России девушка избила сверстницу под крик «Ай, хорошо!» и попала на видео

Алан Босиков
В Самаре девушка избила сверстницу под окнами школы и попала на видео. Запись опубликовал Telegram-канал «Многонационал».

На кадрах девушка в платке сбивает сверстницу с ног, после чего обе участницы потасовки оказываются на газоне. Одна из них при падении попадает головой в выполняющую роль клумбы автомобильную покрышку, после чего драка продолжается в партере еще несколько секунд.

Происходящее сопровождается одобрительными комментариями автора ролика. «Хорошо! Ай, хорошо!» — говорит он, когда девушки падают на землю, перед чем одна из них получила сильный удар. Сведений о последствиях не приводится.

Ранее в Петербурге подростки жестоко избили пенсионерку. Поводом к этому стало сделанное им замечание. Пострадавшая рассказала, что группа школьников громко слушала музыку с нецензурной лексикой. По словам женщины, она «летала по салону, как фантик».

