В России нашли способ поддержать промышленность

«Ведомости»: В России одобрили введение технологического сбора

С 1 сентября 2026 года в России начнет действовать технологический сбор, который затронет отдельные категории электронной продукции. Как пишут «Ведомости», правительство уже одобрило введение такой меры. Полученные средства направят на поддержку отечественной радио- и микроэлектроники.

Уточняется, что сбор будут платить и импортеры, и российские производители, невзирая на степень локализации их продукции. При этом для каждой единицы товара будет определяться своя ставка, однако она не превысит 5000 рублей для самой дорогой продукции.

«Перечень видов продукции, на которую распространится технологический сбор, правительство будет утверждать поэтапно — в течение нескольких лет список постепенно расширится», — говорится в материале. Администратором сбора выступит Минпромторг.

Ранее Минпромторг анонсировал рост таможенных сборов на импорт с 1 января 2026 года.