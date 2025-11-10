В России не увидели роли ООН в урегулировании конфликта на Украине

Небензя заявил, что не видит роли ООН в урегулировании на Украине

Постпред России при ООН Василий Небензя в интервью РИА Новости заявил, что не видит роли международной организации в урегулировании на Украине.

Он выразил мнение, что генсек ООН Антониу Гутерриш и другие официальные лица злоупотребляют своим положением и занимают сторону в конфликте, вместо того, чтобы следовать беспристрастной позиции согласно Уставу ООН.

«Поэтому я не вижу, честно говоря, роли ООН. Да они сами особо и не стремятся никакой роли играть, потому что понимают, что для них места за столом этого сюжета не предусмотрено», — подчеркнул Небензя.

Ранее президент США Дональд Трамп спрогнозировал сроки завершения конфликта на Украине. Глава государства полагает, что боевые действия закончатся в недалеком будущем.