В России отреагировали на анонсированные Украиной удары вглубь страны

Депутат Колесник: Удары вглубь России приблизят третью мировую войну

Россия будет бить в ответ на дальние удары по стране со стороны Украины, считает член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

«Это только слова. Во-вторых, чем они собираются бить вглубь России и что для них глубь России? (…) У нас противовоздушная оборона работает, противоракетная работает, а если, не дай бог, что-то прилетит вглубь России, будем в блин раскатывать», — сказал Колесник.

По его мнению, подобные удары по России станут очередным шагом к третьей мировой войне. Если атака будет происходить с использованием иностранного оружия, то ответные удары будут наноситься по местам производства этого оружия и логистическим цепочкам, считает депутат.

Ранее глава министерства обороны Украины Денис Шмыгаль заявлял о том, что главным аргументом Украины на пути к прекращению конфликта станут удары вглубь России. Киев готов к безоговорочному прекращению огня, предложенному президентом США Дональдом Трампом, добавил он.