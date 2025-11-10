Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:39, 10 ноября 2025РоссияЭксклюзив

В России отреагировали на анонсированные Украиной удары вглубь страны

Депутат Колесник: Удары вглубь России приблизят третью мировую войну
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Россия будет бить в ответ на дальние удары по стране со стороны Украины, считает член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

«Это только слова. Во-вторых, чем они собираются бить вглубь России и что для них глубь России? (…) У нас противовоздушная оборона работает, противоракетная работает, а если, не дай бог, что-то прилетит вглубь России, будем в блин раскатывать», — сказал Колесник.

По его мнению, подобные удары по России станут очередным шагом к третьей мировой войне. Если атака будет происходить с использованием иностранного оружия, то ответные удары будут наноситься по местам производства этого оружия и логистическим цепочкам, считает депутат.

Ранее глава министерства обороны Украины Денис Шмыгаль заявлял о том, что главным аргументом Украины на пути к прекращению конфликта станут удары вглубь России. Киев готов к безоговорочному прекращению огня, предложенному президентом США Дональдом Трампом, добавил он.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле отреагировали на скандальное заявление японского министра. Ранее чиновника раскритиковали за его слова о Курилах

    Подробности о дислокации «Орешника» в Белоруссии раскрыли

    В Одессе прозвучал взрыв

    Мошенники обманули мать участника СВО

    Трампа обязали помочь малоимущим американцам едой

    Назван простой способ вдвое снизить риск повторного инфаркта

    Вучич попросил подумать

    Председатель парламента Сербии выступила с заявлением по прибытии в Киев

    В Москве пенсионерка столкнула ребенка на пути в метро и попала на видео

    Россиянина отправили на 15 лет в колонию после инцидента в подъезде с тремя детьми

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости