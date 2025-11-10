В России отреагировали на отключение света во время интервью Зеленского

Отключение света во время интервью Владимира Зеленского является пафосом. Такое мнение высказал замглавы комитета нижней палаты парламента по международным делам Алексей Чепа, чьи слова приводит «Говорит Москва».

«Даже многие украинские журналисты заметили и с иронией отмечают тот пафос, с которым было все организовано. Отключение два раза света было желанием показать английским журналистам, как тяжело живется простому украинскому народу», — сказал он.

Депутат пояснил, что это было сделано для привлечения внимания на проблемы Украины для того, чтобы в очередной раз попросить деньги и оружие. Однако, по мнению парламентария, большого эффекта эти представления не имеют.

Зеленский давал интервью журналисту газеты The Guardian Люку Хардингу в своей резиденции — Мариинском дворце в Киеве. Во время беседы там пропал свет, этот момент оказался запечатлен на видео.