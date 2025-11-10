В России предложили индексировать зарплату не реже одного раза в год

В ГД внесли проект об индексации зарплаты не реже одного раза в год

Глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов внес в нижнюю палату парламента законопроект об индексации зарплаты не реже одного раза в год и не ниже уровня инфляции. Об этом сообщает РИА Новости.

Предполагается внести дополнения в статью 134 Трудового кодекса РФ. В пояснительной записке отмечается, что сейчас работодатель в коммерческой сфере обязан индексировать зарплату в целях сохранения ее покупательной способности. Сроки и периодичность индексации законодательно не установлены.

Парламентарий пояснил, что в связи с инфляционными процессами необходимо закрепить условие об индексации не реже одного раза в год. Это, по мнению Нилова, позволит защитить права работников и исключит произвольность процесса индексации.

Ранее аналитики сервиса SuperJob выяснили, что главной мотивацией к работе для россиян обоих полов является зарплата. Достижение карьерных целей их интересует в три раза реже.

