В России призвали отменить новогодние праздники

Движение «Сорок сороков» призвало отменить новогодние праздники в России

Православное движение «Сорок сороков» призвало отменить новогодние праздники в России. Об этом сообщил координатор-основатель движения Андрей Кормухин, чьи слова приводит РИА Новости.

Он пояснил, что центр подготовил открытое обращение от жителей Москвы, Петербурга и других городов страны с призывом отменить празднование Нового года и направить средства на помощь детям и бойцам СВО.

«В обращении подчеркивается, что многие люди отдают часть своих зарплат и пенсий на поддержку фронта, а также активно участвуют в волонтерских инициативах по сбору гуманитарной помощи», — сказал он.

Ранее депутат Госдумы Светлана Бессараб заявила, что российским политическим деятелям не стоит сокращать длинные новогодние или другие выходные, потому что это время, которое семьи традиционно могут провести вместе.