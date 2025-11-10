Россия
18:51, 10 ноября 2025Россия

В России призвали отменить новогодние праздники

Движение «Сорок сороков» призвало отменить новогодние праздники в России
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Арина Антонова / ТАСС

Православное движение «Сорок сороков» призвало отменить новогодние праздники в России. Об этом сообщил координатор-основатель движения Андрей Кормухин, чьи слова приводит РИА Новости.

Он пояснил, что центр подготовил открытое обращение от жителей Москвы, Петербурга и других городов страны с призывом отменить празднование Нового года и направить средства на помощь детям и бойцам СВО.

«В обращении подчеркивается, что многие люди отдают часть своих зарплат и пенсий на поддержку фронта, а также активно участвуют в волонтерских инициативах по сбору гуманитарной помощи», — сказал он.

Ранее депутат Госдумы Светлана Бессараб заявила, что российским политическим деятелям не стоит сокращать длинные новогодние или другие выходные, потому что это время, которое семьи традиционно могут провести вместе.

    Все новости