В России рассказали о контратаке ВСУ в Сумской области

Контратака ВСУ в районе Варачино Сумской области провалилась
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) провести контратаку в Сумской области не принесли успеха, она была отбита российскими военнослужащими. Об этом ТАСС рассказали в российских силовых структурах.

«В районе Варачино ВСУ провели одну контратаку малыми группами 71-й отдельной егерской бригады, успеха не имели, с потерями отошли на исходные позиции», — рассказал источник.

Бойцы 71-й егерской бригады ВСУ также неоднократно пытались перейти в наступление в Красноармейске (украинское название — Покровск). Однако все попытки оказались безуспешными. ВСУ практически находятся в окружении.

Ранее подполковник Народной милиции Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко заявил о попытках ВСУ контратаковать на харьковском направлении. Военнослужащие пытались действовать малыми группами при поддержке артиллерии и дронов.

