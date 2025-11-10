Россия
10:27, 10 ноября 2025

В России за шкирку подняли не вставшего при звуках гимна мигранта и сняли его на видео

Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

В России за шкирку подняли не вставшего при звуках гимна мигранта. Запись инцидента опубликовало издание «Абзац» в Telegram.

На кадрах, снятых во время спортивного мероприятия, мужчина азиатской наружности продолжает сидеть во время исполнения гимна России. Когда все присутствующие встали, он смотрел в экран смартфона, не поднимая головы.

Затем один из зрителей, стоявших в верхнем ряду, грубо одергивает иностранца, хватает его за капюшон, заставляя подняться. Россиянин что-то говорит мигранту, однако на записи этого не слышно.

Ранее в Москве уволили директора школы, которая отчитала учеников за неуважение к гимну России. Незадолго до этого директор учебного учреждения сняла видео во время линейки с воспроизведением гимна. После того как запись дошла до родителей учеников, некоторые из них возмутились увиденным. На этом фоне директор ушла с занимаемой должности.

