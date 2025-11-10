Мир
В США предупредили Европу о последствиях закупок российской нефти

Глава МВД Бургум: США не могут позволить союзникам покупать нефть из России
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: CNP / AdMedia / Global Look Press

США не могут позволить европейским союзникам покупать российские энергоресурсы. О последствиях закупок нефти и газа у России предупредил глава МВД США Даг Бургум в интервью телеканалу Fox News.

«Мы не можем позволить нашим союзникам покупать российские или иранские нефть и газ, которые финансировали террористическую машину и продолжают финансировать военную машину», — сказал он.

По его словам, Вашингтон всегда поднимает вопрос о поставках энергоресурсов из РФ и Ирана в ходе торговых переговоров с другими государствами.

Ранее группа американских сенаторов призвала Венгрию отказаться от закупок российских нефти и газа. В документе говорится, что до сих пор Будапешт не демонстрировал никаких признаков снижения энергетической зависимости от Москвы.

