В США заметили ядерный ответ «Буревестнику»

«Взгляд»: Полет B-52 ВВС США с ядерными ракетами AGM-181A — это сигнал Москве
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Master Sgt. Lance Cheung (U.S. Air Force)

Стратегический бомбардировщик B-52H с неизвестными крылатыми ракетами, которые могут быть ядерными AGM-181A, заметили в США. Демонстративные испытания могут быть сигналом Москве, пишет газета «Взгляд».

Фотограф-любитель сделал снимок самолета Военно-воздушных сил (ВВС) США, который на малой высоте пролетал над долиной Оуэнс в восточной Калифорнии. Под крылом самолета рассмотрели пилон с двумя крылатыми ракетами.

В сети допустили, что это ракеты AGM-181A, создаваемые в рамках программы Long Range Stand-off (LRSO). Их демонстрация может быть ответом на сообщения об испытаниях российской ракеты с ядерной энергоустановкой «Буревестник».

Отмечается, что B-52H летел на высоте 1500 метров с включенным транспондером над открытой зоной. На крыльях и фюзеляже можно заметить оранжевые полосы, указывающие на испытательный характер полета.

«Пролет бомбардировщика с этими ракетами — прямой сигнал Москве. Сигнал о том, что США готовятся к ядерной войне, испытывают и принимают на вооружение новое оружие, предназначенное именно для такого рода конфликта», — говорится в публикации.

В июне стало известно, что ВВС США показали рендер AGM-181A. Эта ракета может заменить AGM-86B Air Launched Cruise Missile (ALCM), которая остается единственной крылатой ракетой американских ВВС с ядерным оснащением.

