05:44, 10 ноября 2025

В Турции высказались о возможном возобновлении переговоров России и Украины

В Турции выразили надежду на возобновление переговоров России и Украины
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Турция рассчитывает на то, что Россия и Украина возобновят переговорный процесс и проведут новый раунд переговоров в Стамбуле, однако сейчас для этого нет никаких предпосылок. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на турецкий дипломатический источник.

«Конечно, надеемся, что переговоры возобновятся. В Стамбуле стороны смогли достичь ряда гуманитарных договоренностей — это очень важно», — сказал собеседник агентства. Он подчеркнул, что пока Турция не получала никаких сигналов, которые бы указывали на возможное возобновление контактов сторон.

Ранее министр иностранных дел страны Хакан Фидан заявил, что мирные усилия по урегулированию конфликта на Украине должны учитывать ситуацию на фронте и интересы всех сторон.

