Владельца взорвавшегося в Индии автомобиля арестовали

NDTV: Владелец автомобиля, причастного к взрыву в Дели, был арестован

Владелец автомобиля, причастного к взрыву в Дели, был арестован. Об этом сообщает телеканал NDTV со ссылкой на источники.

По данным источников, эпицентром взрыва был Hyundai i20 с номерными знаками штата Харьяна. При этом некоторые очевидцы утверждают, что взорвался седан Maruti Swift Dzire.

Источники сообщили телеканалу, что владельцем автомобиля является Мохд Салман, который был арестован полицией в Гуруграме, штат Харьяна.

Ранее в Нью-Дели у выхода из станции метро «Красный Форт» взорвался автомобиль, пострадали 24 человека. На место происшествия было направлено семь подразделений пожарной службы, пожар был взят под контроль.