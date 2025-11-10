Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:52, 10 ноября 2025Мир

Владельца взорвавшегося в Индии автомобиля арестовали

NDTV: Владелец автомобиля, причастного к взрыву в Дели, был арестован
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Javed Dar / Globallookpress.com

Владелец автомобиля, причастного к взрыву в Дели, был арестован. Об этом сообщает телеканал NDTV со ссылкой на источники.

По данным источников, эпицентром взрыва был Hyundai i20 с номерными знаками штата Харьяна. При этом некоторые очевидцы утверждают, что взорвался седан Maruti Swift Dzire.

Источники сообщили телеканалу, что владельцем автомобиля является Мохд Салман, который был арестован полицией в Гуруграме, штат Харьяна.

Ранее в Нью-Дели у выхода из станции метро «Красный Форт» взорвался автомобиль, пострадали 24 человека. На место происшествия было направлено семь подразделений пожарной службы, пожар был взят под контроль.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российские войска осуществили новый прорыв границы с Украиной

    В Германии назвали истинную причину отказа Зеленского от мира

    Стало известно об огромном числе тел бойцов ВСУ в Купянске

    Российский фильм поборется за награды международного кинофестиваля

    Врач призвал обзавестись одной привычкой перед сном

    Связанный с Соросом миллионер-филантроп заманивал моделей Playboy в свое секс-подземелье. За его делом следит вся Америка

    В российском регионе двое мужчин подорвали гранату

    Владельца взорвавшегося в Индии автомобиля арестовали

    Певица Ханна прошлась на камеру в оголяющем тело образе

    Стала известна скрытая причина возникновения алкогольной зависимости

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости