Внутри Украины объявили спецоперацию

НАБУ объявило о масштабной спецоперации против коррупции в сфере энергетики
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Mykola Miakshykov / Globallookpress.com

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) объявило о масштабной спецоперации против коррупции в сфере энергетики. Об этом ведомство сообщило в своем Telegram-канале.

«НАБУ (...) проводит масштабную операцию по разоблачению коррупции в сфере энергетики. Пятнадцать месяцев работы и одна тысяча часов аудиозаписей. Задокументирована деятельность высокоуровневой преступной организации», — сообщили в НАБУ.

Участники этой структуры, уточняет ведомство, выстроили масштабную коррупционную схему влияния на стратегические предприятия государственного сектора. В частности, речь идет об одном из них — «Энергоатоме».

Ранее НАБУ начало обыски у бизнесмена Тимура Миндича. За несколько часов до начала проверок соратник Зеленского покинул страну и сейчас, предположительно, находится в Израиле.

