Во Франции раскритиковали размещение немецких систем в Бельгии

Политик Филиппо назвал абсурдным размещение антидроновых систем ФРГ в Бельгии

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо раскритиковал размещение немецких систем в Бельгии. Об этом он написал в социальной сети X.

Таким образом Филиппо отреагировал на данные, что ФРГ направила в Бельгию подразделения Военно-воздушных сил и системы противодействия беспилотным летательным аппаратам (БПЛА).

«Германия размещает военные силы в Бельгии якобы против России! Осознаем ли мы всю степень абсурдности, манипуляции и безумия этой антироссийской паранойи», — указал политик.

Депутат также призвал отказаться от поставок техники и финансов Украине. По его мнению, следует возобновить конструктивный и спокойный диалог между Францией и Россией.

Ранее Филиппо призвал прекратить финансировать Украину в ущерб Франции. По его словам, Париж делает это себе в убыток, не имея средств на покупку лекарств и продуктов первой необходимости.