Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
02:38, 10 ноября 2025Мир

Во Франции раскритиковали размещение немецких систем в Бельгии

Политик Филиппо назвал абсурдным размещение антидроновых систем ФРГ в Бельгии
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Флориан Филиппо

Флориан Филиппо. Фото: Reuters

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо раскритиковал размещение немецких систем в Бельгии. Об этом он написал в социальной сети X.

Таким образом Филиппо отреагировал на данные, что ФРГ направила в Бельгию подразделения Военно-воздушных сил и системы противодействия беспилотным летательным аппаратам (БПЛА).

«Германия размещает военные силы в Бельгии якобы против России! Осознаем ли мы всю степень абсурдности, манипуляции и безумия этой антироссийской паранойи», — указал политик.

Депутат также призвал отказаться от поставок техники и финансов Украине. По его мнению, следует возобновить конструктивный и спокойный диалог между Францией и Россией.

Ранее Филиппо призвал прекратить финансировать Украину в ущерб Франции. По его словам, Париж делает это себе в убыток, не имея средств на покупку лекарств и продуктов первой необходимости.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Гендиректор «Би-би-си» ушел в отставку после скандала. Вещательную корпорацию обвинили в подделке речи Трампа в 2021 году

    Трамп назвал дураками противников пошлин и объяснил преимущества для США

    В Польше заявили о росте стоимости постройки «Восточного щита»

    Верховный суд разрешил привлекать к ответственности обоих участников драки

    Во Франции раскритиковали размещение немецких систем в Бельгии

    Два российских аэропорта ограничили полеты из соображений безопасности

    Военкор назвал преимущества нового российского дрона

    Семья мучилась из-за раздражающего звука в новом доме и спустя годы нашла причину

    В Болгарии заявили о поражении Украины на поле боя

    В России объяснили рост ударов ВСУ по инфраструктуре

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости