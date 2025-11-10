Ценности
17:57, 10 ноября 2025

Водитель такси отказалась везти полного блогера и вызвала его возмущение

NYP: Водительница такси отказалась везти мужчину из-за его веса
Екатерина Ештокина

Кадр: @FattyMcFatFuh

Водитель такси Uber отказалась везти полного блогера Майкла и возмутила его. На соответствующую историю, размещенную на его странице в соцсети X, обратило внимание издание New York Post (NYP).

Инфлюэнсер с никнеймом FattyMcFatFuh запечатлел на видео водителя, которая запрещала ему садиться в машину из-за большого веса. «Я не шучу, водитель Uber сказала, что я [слишком] толстый, а потом она заявила, что направит на меня пистолет, черт возьми», — подписал ролик Майкл.

По словам сидевшей за рулем женщины, она имела право не брать пассажира, поскольку автомобиль находится в ее собственности. В результате блогеру пришлось захлопнуть дверь машины и уйти.

«Иногда я сама не верю, что это было правдой» Отчаявшиеся пары пытаются усыновить детей в Instagram. За это над ними жестоко издеваются
В то же время представители компании Uber заверили, что закрыли женщине доступ к рабочему аккаунту. «Каждый человек должен чувствовать себя желанным и уважаемым гостем, в безопасности при использовании приложения Uber, и наши правила сообщества строго запрещают дискриминационное поведение», — заключили специалисты.

Однако пользователи сети в комментариях под постом Майкла выразили свое недовольство в отношении его внешнего вида. «Это знак, что вам пора сбросить вес», «Она делает тебе одолжение», «Просто закажи доставку из «Макдоналдса» вместо Uber. Гораздо проще», — написали они.

Ранее в ноябре в сети удивились реакции работодателя на наряд блогерши на собеседовании.

