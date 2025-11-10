Россия
Военкор назвал преимущества нового российского дрона

Военкор Рожин: Новый дрон ВС РФ способен дезориентировать ВСУ
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Новый дрон российских войск «Князь Вещий Олег» уже применяется в зоне проведения спецоперации. Военкор Борис Рожин в Telegram-канале рассказал о его преимуществах, в частности отметив, что он способен дезориентировать Вооруженные силы Украины (ВСУ).

«Примечательно, что внешне он [дрон] похож на украинские БПЛА, а потому дезориентирует ВСУ», — написал Рожин. Он также отметил, что новый беспилотник способен работать на удалении до 45 километров.

Кроме того, в основном беспилотники очень быстро уничтожаются, но «Князь Вещий Олег» достаточно легко ремонтировать — детали для него можно распечатать на 3D-принтере.

Ранее сообщалось, что дрон-дробовик «Стрелец» направят в зону СВО до конца 2025 года.

