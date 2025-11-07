Наука и техника
16:43, 7 ноября 2025Наука и техника

Российский «Стрелец» с пятью стволами направят в зону СВО

«Орда-Пилот»: Дрон-дробовик «Стрелец» направят в зону СВО до конца 2025 года
Иван Потапов
Иван Потапов

Кадр: Telegram-канал «Орда-Пилот СЕТКОМЕТЫ»

Дрон-дробовик «Стрелец», способный поражать цели на расстоянии от 5 до 15 метров, направят в зону специальной военной операции (СВО) до конца 2025 года. Об этом со ссылкой на компанию-разработчика «Орда-Пилот» сообщает ТАСС.

В настоящее время изделие дорабатывается. «В последней модификации дрона пять стволов, соответственно, в одном полете может быть поражено пять целей», — уточнила компания-разработчик.

Согласно данным компании «Орда-Пилот», новая модификация дрона-дробовика получила машинное зрение, позволяющее определять и уничтожать цели автоматически, а пластиковые стволы заменены на металлические. Основное вооружение «Стрельца» — патрон 12-го калибра. В крейсерском режиме беспилотник развивает скорость 120 километров в час. Дальность полета «Стрельца» — до 7 километров.

В июле военнослужащий 215-го отдельного ремонтно-восстановительного батальона 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Запад» с позывным Ланцет сообщил агентству, что бойцы Вооруженных сил России в зоне СВО применили FPV-дрон, оснащенный укороченным автоматом Калашникова АКС-74У.

В мае Telegram-канал «Военный осведомитель» опубликовал ролик с испытанием FPV-дрона с дробовиком, предназначенным для перехвата беспилотных летательных аппаратов противника.

