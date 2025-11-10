Россия
12:49, 10 ноября 2025

Военный рассказал об актуальной тактике России и Украины в зоне СВО

Матвийчук: РФ перешла к тактике, которая применялась в конце Второй мировой
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вооруженные силы России (ВС РФ) перешли к тактике, которая применялась в конце Второй мировой войны, рассказал полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук. Сегодняшние маневры Москвы и Киева в зоне проведения спецоперации специалист раскрыл в беседе с «Лентой.ру».

«Украина перешла к абсолютно позиционной обороне. Она основные усилия сосредоточила на удержании крупных населенных пунктов, превращая их в долговременные оборонительные районы. Россия же, наученная опытом прорыва обороны в Угледаре, Мариуполе, Авдеевке, сегодня перешла к очень интересной тактике, которая называется просачивание и обход населенных пунктов, создание определенных сил в глубине обороны и одновременные удары с фронта и из тыла», — рассказал Матвийчук.

По словам специалиста, именно такая тактика применялась советской армией в конце Второй мировой войны и принесла свои плоды.

«Противник не может сражаться по всему фронту, особенно когда боевые действия разворачиваются в его тыловом районе, и при этом пересекаются все логистические пути, которые должны поддерживать обороноспособность», — объяснил он.

Сегодня наша армия демонстрирует возросшее мастерство как командиров, так и бойцов — прорывы таких долговременных ратификационных сооружений при минимальных потерях со стороны своего личного состава

Анатолий Матвийчукполковник в отставке, военный эксперт

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что конфликт на Украине завершится тогда, когда Россия достигнет задач, поставленных в ходе специальной военной операции (СВО). По его словам, Москва предпочитает урегулирование конфликта политико-дипломатическими средствами, о чем неоднократно говорилось.

Россия
