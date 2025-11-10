Силовые структуры
Воевавший за ВСУ колумбиец рассказал в российском суде о постигших его откровениях

Двух колумбийских наемников приговорили к 13 годам за бои на стороне ВСУ
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Российский суд приговорил к 13 годам строгого режима двух граждан Колумбии, воевавших на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в своем Teleram-канале сообщает РЕН ТВ.

Как установил суд, Медина Аранда Хосе Арон и Анте Александер в ноябре 2023 года приехали на Украину и вступили в ряды 49-го отдельного штурмового батальона «Карпатская сечь». Наемники воевали до июля 2024 года, после этого сбежали в Венесуэлу, откуда их экстрадировали в Россию. На суде один из осужденных разоткровенничался и сказал, что многое переосмыслил.

Так, Медина Аранда Хосе Арон признался, что раскаивается в том, что поехал на Украину, и рассказал, что, по его мнению, деньги далеко не самое главное. Он также отметил, что спокойствие и мир в жизни зависят не от денег, а от Господа.

Его соратник Александр Анте признался, что родные не знали, куда именно он уехал. «Я уехал, потому что не мог найти работу. Я раскаиваюсь, признаю, что виноват», — заявил осужденный Александр Анте.

