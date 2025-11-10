Россия
18:00, 10 ноября 2025

Володин анонсировал рассмотрение проекта об усилении наказаний за диверсии

Володин: Госдума 11 ноября обсудит проект об усилении наказаний за диверсии
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

Госдума 11 ноября во втором чтении рассмотрит законопроект об усилении наказаний за диверсии. Об этом заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, чьи слова приводятся на сайте Думы.

«Государственная Дума 11 ноября планирует рассмотреть во втором чтении законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс РФ, направленный на усиление защиты страны от диверсионно-террористических угроз», — сказал он.

В первом чтении законопроект об усилении наказания за диверсии приняли 28 октября. По мнению спикера Думы, сейчас вербовщики нацелены вовлечь в преступную деятельность подростков и студентов.

Володин также напомнил, что, согласно информации аналитиков ФСБ, средний возраст людей, втягиваемых в террористические преступления, стремительно снижается: в 2022 году — 38 лет, в 2023-м — 28.

