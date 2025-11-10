Володин анонсировал рассмотрение проекта об усилении наказаний за диверсии

Володин: Госдума 11 ноября обсудит проект об усилении наказаний за диверсии

Госдума 11 ноября во втором чтении рассмотрит законопроект об усилении наказаний за диверсии. Об этом заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, чьи слова приводятся на сайте Думы.

«Государственная Дума 11 ноября планирует рассмотреть во втором чтении законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс РФ, направленный на усиление защиты страны от диверсионно-террористических угроз», — сказал он.

В первом чтении законопроект об усилении наказания за диверсии приняли 28 октября. По мнению спикера Думы, сейчас вербовщики нацелены вовлечь в преступную деятельность подростков и студентов.

Володин также напомнил, что, согласно информации аналитиков ФСБ, средний возраст людей, втягиваемых в террористические преступления, стремительно снижается: в 2022 году — 38 лет, в 2023-м — 28.