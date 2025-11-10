Силовые структуры
Восемь россиян похитили участника СВО ради его выплат

В Новосибирске похитителям участника СВО дали от 5 до 10 лет колонии
Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

В Новосибирске восемь местных жителей получили от 5 до 10 лет колонии за похищение участника специальной военной операции (СВО). Об этом в своем Telegram-канале сообщает региональная прокуратура.

Как установил суд, преступники хотели поживиться выплатами, доставшимися похищенному за участие в СВО. Вечером 18 июля 2024 года, угрожая потерпевшему оружием, они затолкали его в автомобиль, вывезли в лес и там принялись пытать. Юного бойца били, стреляли возле его головы из сигнального пистолета.

В итоге похищенный пообещал отдать полтора миллиона рублей и в тот же день в качестве задатка передал им 95 тысяч рублей. После этого бандиты отпустили бойца, который немедленно сообщил обо всем в полицию.

Ранее сообщалось, что в Тверской области задержали членов организованной преступной группировки, вымогавших выплаты у участников СВО.

.
