ВСУ стали нести потери из-за попыток ротации в Красноармейске

Пленный Авраменко: ВСУ теряют военных, проводя ротацию в Красноармейске

Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут потери при попытках провести ротацию подразделений в Красноармейске (украинское название — Покровск). Об этом заявил пленный военнослужащий ВСУ Александр Авраменко на видеозаписи Минобороны РФ, передает ТАСС.

По его словам, шанса прорваться в Красноармейск у ВСУ уже нет, так как территория города обстреливается дронами и артиллерией. Он добавил, что его отправляться на штурм ему было бессмысленно, но командование использовало его как «пушечное мясо». Авраменко рассказал, что его не отвели на позицию, и вместо этого он попал в плен.

«Зайти в Покровск невозможно. Проще сразу, как высадились, сдаться, найти ближайшие российские войска и сдаться. Будете жить», — добавил он.

Ранее пленный боец ВСУ Иван Сидельник объяснил нежелание командования признавать погибших. «Это надо признать, что такие потери — это, считайте, выплаты надо этим всем (семьям)», — сказал он.