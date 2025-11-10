Мир
14:56, 10 ноября 2025

Вучич попросил подумать

Вучич позвонил женщине, потерявшей на вокзале в Нови-Саде сына
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Marko Djurica / Reuters

Президент Сербии Александр Вучич позвонил Дияне Хрке — женщине, потерявшей во время крушения козырька на железнодорожном вокзале в Нови-Саде сына. Об этом он рассказал на странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Вучич заявляет, что он попросил Хрку еще раз обо всем подумать в контексте своего решения о голодовке. «Сегодня утром я разговаривал по телефону с Дияной Хркой (...) Я попросил (...) прекратить голодовку и пригласил госпожу Хрку в президиум на встречу», — заявил глава республики.

Голодовка Дияны Хрки началась в первую годовщину обрушения козырька на вокзале в Нови-Саде. Она ее проводит у здания скупщины (парламента) Сербии, где также расположен лагерь провластных студентов.

1 ноября 2024 обрушение козырька на вокзале унесло жизни 16 человек. Трагедия произошла через несколько месяцев после реконструкции. Событие вызвало новую волну протестов оппозиционных сил, а также среди студентов Сербии против действующих властей и президента Вучича.

