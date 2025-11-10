Путешествия
20:19, 10 ноября 2025Путешествия

Вылетевшая в Европу стюардесса пронесла на борт спиртное, напилась и попала в больницу

PYOK: Стюардесса United Airlines напилась во время перелета в Лондон
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Justin Sullivan / Getty Images

Проработавшая более 20 лет в авиакомпании США бортпроводница попала в больницу из-за распития спиртных напитков во время перелета в Европу и с позором уволилась. Об этом сообщило издание PYOK.

56-летняя стюардесса United Airlines Маргит Лейк пронесла на борт вылетевшего из Сан-Франциско в Лондон самолета несколько маленьких бутылочек алкоголя, напилась и в пьяном виде начала обслуживать пассажиров. В итоге она выпила так много, что почувствовала себя плохо. По прибытии в аэропорт Хитроу ее коллеги вызывали скорую помощь. Медики госпитализировали женщину прямо с взлетно-посадочной полосы.

Через несколько дней после инцидента Лейк подала заявление об увольнении, однако не избежала возбуждения уголовного дела и предстала перед судом. Адвокат экс-стюардессы сообщил, что на правонарушение ее толкнули горе и одиночество. Прокуроры настаивали на заключении Лейк в тюрьму, однако суд приговорил ее к штрафу в размере 1,4 тысячи фунтов стерлингов (156,2 тысячи рублей), а также к выплате 584 фунтов стерлингов (62,4 тысячи рублей) в качестве компенсации обратившейся с иском жертве и 85 фунтов стерлингов (9000 рублей) в качестве судебных издержек.

Ранее уволенный за пьянство пилот обвинил авиакомпанию в расизме. Мужчина работал в United Airlines и был остановлен патрульными за вождение машины в нетрезвом виде.

