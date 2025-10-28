Уволенный за пьянство пилот обвинил авиакомпанию в расизме

PYOK: Уволенный за пьянство пилот United Airlines обвинил авиакомпанию в расизме

Уволенный за пьянство пилот United Airlines обвинил авиакомпанию в расизме по отношению к нему. Об этом сообщает PYOK.

Уточняется, что мужчина работал в компании-перевозчике с марта 2023 года, однако спустя несколько месяцев был остановлен патрульными за вождение машины в нетрезвом виде. О случившемся он, как и полагалось, доложил начальству на работе. А те, в свою очередь, попросили его посещать общество анонимных алкоголиков.

Когда тот отказался, авиакомпания уволила его под предлогом несоответствия медицинским требованиям. Сам пилот заявил, что не страдает алкоголизмом, а лишь один раз выпил спиртное и сел за руль. В его жалобе, поданной в суд в 2025 году, говорится, что United Airlines уволила его из-за предрассудков о латиноамериканцах. Случись такое с «белым мужчиной», его бы не попросили покинуть должность, заключил он.

Экс-пилот потребовал, чтобы ему выплатили зарплату за все время, проведенное без работы после увольнения из авиакомпании.

В июле в Швеции женщина-пилот авиакомпании Delta Air Lines напилась перед рейсом и провалила тест на алкоголь. Ее задержали во время плановой проверки.