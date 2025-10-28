Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
20:05, 28 октября 2025Путешествия

Уволенный за пьянство пилот обвинил авиакомпанию в расизме

PYOK: Уволенный за пьянство пилот United Airlines обвинил авиакомпанию в расизме
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Justin Sullivan / Getty Images

Уволенный за пьянство пилот United Airlines обвинил авиакомпанию в расизме по отношению к нему. Об этом сообщает PYOK.

Уточняется, что мужчина работал в компании-перевозчике с марта 2023 года, однако спустя несколько месяцев был остановлен патрульными за вождение машины в нетрезвом виде. О случившемся он, как и полагалось, доложил начальству на работе. А те, в свою очередь, попросили его посещать общество анонимных алкоголиков.

Когда тот отказался, авиакомпания уволила его под предлогом несоответствия медицинским требованиям. Сам пилот заявил, что не страдает алкоголизмом, а лишь один раз выпил спиртное и сел за руль. В его жалобе, поданной в суд в 2025 году, говорится, что United Airlines уволила его из-за предрассудков о латиноамериканцах. Случись такое с «белым мужчиной», его бы не попросили покинуть должность, заключил он.

Экс-пилот потребовал, чтобы ему выплатили зарплату за все время, проведенное без работы после увольнения из авиакомпании.

В июле в Швеции женщина-пилот авиакомпании Delta Air Lines напилась перед рейсом и провалила тест на алкоголь. Ее задержали во время плановой проверки.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Мы не сталкивались с этим 60 лет». Как Британия готовится к отправке войск на Украину и с какими проблемами столкнулся Лондон?

    Небензя назвал абсурдом сохранение Кубы в террористическом перечне США

    Букмекеров заставят предупреждать о вреде азартных игр

    Выявлен неочевидный фактор риска распространенного вида рака

    Спасатели попали в снежный плен при попытке помочь застрявшим на вулкане в России туристам

    Осыпавшая партнера деньгами женщина прочитала его дневник и пришла в ужас

    Зеленский назвал желаемый срок начала экспорта украинского оружия

    Игрок клуба КХЛ признался в употреблении наркотиков

    Советник Набиуллиной объяснил влияние импортозамещения на курс рубля

    Грабители в балаклавах напали на семью россиянина в частном доме

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости