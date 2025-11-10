Экономика
16:09, 10 ноября 2025Экономика

Вышедших из «тени» россиян подсчитали

Минтруд: В России из «тени» вышли около 720 тысяч работников
Кирилл Луцюк

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

С января по сентябрь в России легализовались около 720 тысяч работников. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на Минтруд.

Полученный результат оказался на 100 тысяч больше того, что был достигнут в январе-сентябре прошлого года. Некоторые из тех, кто вышел из «тени», заключили трудовые договоры с работодателями, а кто-то стал или самозанятым, или индивидуальным предпринимателем.

Комментируя эту динамику, старший научный сотрудник Центра ИНСАП ИПЭИ Президентской академии Виктор Ляшок констатировал, что российские власти стали эффективнее обнаруживать тех, кто ушел в «тень». Еще одна причина данного «обеления» связана с нехваткой кадров. Все меньше россиян готовы трудиться неформально и предпочитают компании, где есть официальное оформление.

В начале октября появился прогноз о том, что отмена в России режима самозанятости чревата не только потерей налоговых поступлений, но и уходом в тень до 40 процентов участников рынка труда. Прежде всего речь идет о таких секторах, как доставка, гостинично-ресторанный бизнес, торговля и бытовые услуги.

    Все новости