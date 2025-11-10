Задержан подозреваемый по делу о взрыве в Индии

News18: Полиция Индии задержала подозреваемого по делу о взрыве в Нью-Дели

Индийская полиция задержала подозреваемого по делу о взрыве в Нью-Дели. Об этом в своем эфире сообщает News18.

«Источники сообщили, что полиция Дели задержала одного подозреваемого в причастности к взрыву, добавив, что начато межведомственное расследование», — передает телеканал.

Взрыв произошел 10 ноября у выхода из станции метро «Красный Форт». Пострадали как минимум 24 человека. Экстренные службы доставляют жертв происшествия в больницу.

Посольство России в Индии заявило, что россиян среди пострадавших нет. Однако данные предварительны, отметили в дипмисии.