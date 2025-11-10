Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:53, 10 ноября 2025Мир

Задержан подозреваемый по делу о взрыве в Индии

News18: Полиция Индии задержала подозреваемого по делу о взрыве в Нью-Дели
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: AP

Индийская полиция задержала подозреваемого по делу о взрыве в Нью-Дели. Об этом в своем эфире сообщает News18.

«Источники сообщили, что полиция Дели задержала одного подозреваемого в причастности к взрыву, добавив, что начато межведомственное расследование», — передает телеканал.

Взрыв произошел 10 ноября у выхода из станции метро «Красный Форт». Пострадали как минимум 24 человека. Экстренные службы доставляют жертв происшествия в больницу.

Посольство России в Индии заявило, что россиян среди пострадавших нет. Однако данные предварительны, отметили в дипмисии.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российские войска осуществили новый прорыв границы с Украиной

    Президента Германии обвинили в «политической глупости»

    В Германии назвали истинную причину отказа Зеленского от мира

    Стало известно об огромном числе тел бойцов ВСУ в Купянске

    Российский фильм поборется за награды международного кинофестиваля

    Врач призвал обзавестись одной привычкой перед сном

    Связанный с Соросом миллионер-филантроп заманивал моделей Playboy в свое секс-подземелье. За его делом следит вся Америка

    В российском регионе двое мужчин подорвали гранату

    Владельца взорвавшегося в Индии автомобиля арестовали

    Певица Ханна прошлась на камеру в оголяющем тело образе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости