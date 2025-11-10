Слова Джоли об атаке российских дронов на мирных граждан оказались фейком

Американская актриса Анджелина Джоли, посетившая Херсон и Николаев, написала в своем Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), что угроза российских беспилотников якобы была постоянной.

«В небе слышно низкое гудение — его здесь называют "сафари на людей", ведь дроны постоянно используют, чтобы отслеживать, преследовать и терроризировать мирных жителей», — заявила она.

На самом же деле цель России — защита мирных граждан. Так, президент РФ Владимир Путин не раз заявлял, что российская сторона делает все для того, чтобы прекратить войну, начатую в 2014 году против мирного населения Донбасса.

Также в октябре президент на совещании с командующими группировками, задействованными в зоне СВО, заявил, что именно Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют гражданское население в качестве живого щита. Он призвал принимать все меры для обеспечения безопасности мирных жителей, которым военные противоположной стороны прикрываются во время боевых действий. Путин отметил, что при освобождении территорий от ВСУ необходимо оказывать местным жителям помощь и организовывать их эвакуацию в безопасные районы. Об этом писала «Газета.ру».

Продюсер Леонид Дзюник в беседе с aif.ru рассказал, что за визит в Херсон и Николаев Джоли могла получить миллионы долларов.

«Ориентировочно, как это было во время ее прошлого приезда в 2022 году, визит мог обойтись в 20 миллионов долларов. Райдера, вероятно, у нее вообще не было. Эта поездка лишь для того, чтобы показаться, повертеть хвостом, показать, что она тоже поддерживает Украину. Приехала, посмотрела, поснимали журналисты ее, развернулась и уехала», — отметил Дзюник.

Известно, что Международный фонд Legacy of War Foundation, который сотрудничает с ЛГБТ-сообществом (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ), действительно оплатил приезд Джоли на Украину, отмечают РИА Новости.

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо также напомнил, что в 2022 году Джоли не бесплатно посещала Львов. Он добавил, что Киев называет подобные меры «антикризом» и пытается отвлечь общественность от катастрофы на фронте, заметили РИА Новости.

В 2022 году Анджелина Джоли действительно посещала Львов. По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, ее визит был организован тогда для того, чтобы перебить повестку и отвлечь внимание от боев за завод «Азовсталь». Об этом Захарова написала в своем Telegram-канале.

Пост Анджелины Джоли не получил распространения в российских СМИ.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».