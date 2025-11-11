Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
14:24, 11 ноября 2025Ценности

18-летняя дочь Глюкозы кардинально сменила имидж

18-летняя дочь певицы Глюкозы кардинально сменила имидж
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @ray_musicofficial

Дочь российской поп-исполнительницы Натальи Чистяковой-Ионовой, выступающей под псевдонимом Глюкоза, певица Лидия Чистякова кардинально сменила имидж. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

18-летняя наследница звезды отказалась от необычной одежды и неформальной прически с цветными прядями. Она предстала на размещенных кадрах с длинными волнистыми волосами, окрашенными в русый оттенок, в облегающей красной кофте и синих джинсах скинни. Также девушка надела черные туфли на платформе и высоких каблуках.

«Я устала от вечного конфликта между собой внутренней и собой внешней. Пора это все спрятать глубоко за пластиком, тогда, возможно, у меня есть все шансы стать лучше и популярнее. Встречают по обложке — и вот я здесь», — указала в подписи автор поста.

Ранее в ноябре американская певица и актриса Ариана Гранде впервые за три года сменила имидж.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Огромный кусок колонны рухнул при сносе «Снежкома» в Подмосковье. Более 100 машин засыпало землей, пострадали люди

    Спецслужбы ФРГ захотели эксгумировать останки бойцов вермахта в российском регионе

    В ЕС осудили планы Еврокомиссии по созданию разведки

    На похоронах авторитета совершили покушение на главного вора в законе Абхазии

    Выплату процентов по некоторым вкладам освободят от НДС

    Простывших россиян призвали не обтираться водкой

    Выявлен скрытый сигнал приближающегося инфаркта

    «Политеховскому маньяку» захотели изменить наказание

    Большинство индийских заводов начали избегать нефти из России

    Украденной из галереи 15-килограммовой скульптуры кабана хватились спустя пять дней

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости