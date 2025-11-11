Из жизни
07:08, 11 ноября 2025Из жизни

43-летняя женщина родила от 14-летнего друга дочери и попала в тюрьму

В США 43-летняя женщина совратила 14-летнего мальчика и родила от него
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Tazewell County Sheriff's Office

Жительницу штата Иллинойс, США, по имени Робин Полстон арестовали за совращение несовершеннолетнего. Об этом пишет People.

Полицейские заинтересовались 43-летней Полстон, после того как она родила ребенка в январе. Они подозревали женщину в интимной связи с 14-летним другом ее дочери и заметили, что она дала новорожденному то же второе имя и фамилию, что были у подростка.

Сама Полстон утверждала, что отцом ребенка является некий 25-летний Брайан. По ее словам, она не видела его после родов. Полицейские не поверили женщине и продолжили собирать доказательства ее связи с подростком. Так, им удалось найти у Полстон фотографии и видео мальчика интимного характера. ДНК-тест окончательно доказал, что отцом ее ребенка является подросток. После этого женщина попала в тюрьму.

Известно, что в мае 2023 года дочь Полстон ходила с мальчиком на школьные танцы. Женщина была их сопровождающей. После этого подросток переехал, но в апреле 2024 года был у Полстон в гостях — примерно за 40 недель до родов. В августе 2024 года он снова вернулся в город.

Полстон не признала вину. Она ожидает суда.

Ранее сообщалось, что в американском штате Нью-Джерси учительница совратила 11-летнего школьника и спустя два года родила от него ребенка. Как выяснило следствие, сначала женщина подружилась с матерью будущей жертвы — предложила присматривать за ним.

