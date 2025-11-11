Ценности
56-летняя Кэтрин Зета-Джонс появилась на публике в мини-платье

Актриса Кэтрин Зета-Джонс в мини-платье посетила мероприятие Netflix
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Charley Gallay / Getty Images for Netflix

Британская актриса Кэтрин Зета-Джонс в откровенном виде появилась на публике. Соответствующий материал приводит Daily Mail.

56-летняя знаменитость посетила мероприятие Netflix FYC. Она предстала перед папарацци в облегающем кружевном мини-платье черного цвета, прозрачных колготках в тон и остроносых туфлях на высоких каблуках.

В то же время звезда фильма «Маска Зорро» уложила волнами распущенные волосы и нанесла макияж в коричневой цветовой гамме.

Ранее в ноябре американская комедиантка и актриса Кэти Гриффин в честь своего 65-летия появилась на шоу в бикини.

