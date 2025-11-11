56-летняя Кэтрин Зета-Джонс появилась на публике в мини-платье

Британская актриса Кэтрин Зета-Джонс в откровенном виде появилась на публике. Соответствующий материал приводит Daily Mail.

56-летняя знаменитость посетила мероприятие Netflix FYC. Она предстала перед папарацци в облегающем кружевном мини-платье черного цвета, прозрачных колготках в тон и остроносых туфлях на высоких каблуках.

В то же время звезда фильма «Маска Зорро» уложила волнами распущенные волосы и нанесла макияж в коричневой цветовой гамме.

