Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
19:35, 9 ноября 2025Ценности

Актриса в честь своего 65-летия появилась на шоу в бикини

Актриса Кэти Гриффин в честь своего 65-летия появилась на шоу в красном бикини
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: Sherri / YouTube

Американская комедиантка и актриса Кэти Гриффин в откровенном виде появилась на шоу Шерри Шеперд. Соответствующий фрагмент доступен на YouTube-канале последней.

Знаменитость посетила передачу в красном бикини, которое примерила в честь своего 65-летия. Данный купальник состоял из топа пуш-ап и трусов с заниженной талией. Также артистка надела золотистые туфли на платформе и высоких каблуках.

«Мне не стыдно», — заявила звезда, пританцовывая и тряся ягодицами.

В августе сообщалось, что Кэти Гриффин попала в объективы папарацци после подтяжки лица и напугала общественность.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Пушилин рассказал о пресечении попытки ВСУ вырваться из Красноармейска

    Россиянам рассказали о праве на перерасчет средств за некачественные ЖКУ

    Дом депутата парламента Франции ограбили

    Вертолет с врачами разбился в США

    Россия и Иран подписали важное соглашение на Каспии

    Жительница Подмосковья украла 35 тысяч рублей с пола

    Путин во время концерта поздравил известного композитора с днем рождения

    Туристов смыло гигантской волной в Испании

    Актриса в честь своего 65-летия появилась на шоу в бикини

    Россияне стали чаще заказывать лекарства онлайн

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости