Россиянка решила заработать на инвестициях и потеряла квартиру

Нижегородка повелась на уловку мошенников с инвестициями и потеряла квартиру

39-летняя жительница Нижнего Новгорода в попытках заработать на криптовалюте потеряла жилье. Подробности приводит пресс-служба местного управления МВД.

Женщине поступил звонок от неизвестного абонента. Собеседник предлагал ей «уникальную возможность заработка» на инвестициях в криптовалюту. Пострадавшая не подозревала, что на другом конце провода находились мошенники. Посулив баснословный доход, злоумышленникам удалось убедить россиянку внести максимально возможную сумму.

Ради обещанной прибыли нижегородка не только взяла несколько кредитов и набрала денег в долг, но и продала квартиру. Осознав, что стала жертвой аферистов, женщина обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело. Общая сумма ущерба составила 18,7 миллиона рублей.

