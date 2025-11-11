Экономика
18:22, 11 ноября 2025Экономика

Россиянка решила заработать на инвестициях и потеряла квартиру

Нижегородка повелась на уловку мошенников с инвестициями и потеряла квартиру
Виктория Клабукова

Фото: KieferPix / Shutterstock / Fotodom

39-летняя жительница Нижнего Новгорода в попытках заработать на криптовалюте потеряла жилье. Подробности приводит пресс-служба местного управления МВД.

Женщине поступил звонок от неизвестного абонента. Собеседник предлагал ей «уникальную возможность заработка» на инвестициях в криптовалюту. Пострадавшая не подозревала, что на другом конце провода находились мошенники. Посулив баснословный доход, злоумышленникам удалось убедить россиянку внести максимально возможную сумму.

Ради обещанной прибыли нижегородка не только взяла несколько кредитов и набрала денег в долг, но и продала квартиру. Осознав, что стала жертвой аферистов, женщина обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело. Общая сумма ущерба составила 18,7 миллиона рублей.

Ранее на уловку мошенников попалась жительница Владивостока. Женщина поверила, что говорит с сотрудником службы доставки интернет-магазина и продиктовала код из СМС, запустив мошенническую схему.

