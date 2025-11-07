Женщина поговорила с «доставщиком» и лишилась жилья

Жительница Владивостока потеряла квартиру и более 8 млн рублей

Жительница Владивостока поговорила по телефону с фейковым сотрудников службы доставки известного интернет-магазина и лишилась квартиры, а также нескольких миллионов рублей. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Мошенник попросил 75-летнюю россиянку продиктовать код из СМС, который был якобы нужен ему для оформления заказа. Вскоре после этого с женщиной связался другой аферист, представившийся специалистом Росфинмониторинга. Он заявил, что она стала жертвой преступников и теперь на ее квартиру наложен арест. Женщину убедили срочно продать недвижимость для спасения от мошенников.

Полученные от сделки средства и сбережения пенсионерка перечислила на счета звонивших. Общая сумма ущерба составила более восьми миллионов рублей. После россиянка поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию. Сотрудники правоохранительных органов занимаются поиском причастных лиц и добиваются признания сделки по продаже квартиры недействительной.

Ранее юрист Александр Хаминский заявил, что россияне могут перестать покупать вторичное жилье из-за бума аннулирования сделок под предлогом вмешательства мошенников.