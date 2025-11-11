Экономика
08:15, 11 ноября 2025Экономика

Американцам захотели выдавать ипотеку на 50 лет

Трамп поддержал продление ипотеки в США до 50 лет
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Mike Blake / Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что поддерживает идею продления продолжительности ипотечных кредитов в стране до 50 лет. Об этом он сообщил в соцсети Truth Social.

Американский президент разместил изображение с собой и бывшим президентом Франклином Рузвельтом, который в период Великой депрессии способствовал введению фиксированных ипотек на 30 лет.

Директор Федерального агентства по финансированию жилищного строительства Билл Пулт подтвердил, что ведомство действительно работает над внедрением 50-летних ипотек, назвав это «полным изменением правил игры».

Отмечается, что для покупателей жилья 50-летний кредит предложит меньшие ежемесячные платежи по сравнению со стандартным 30-летним кредитом, но общая выплата процентов будет значительно выше, а накопление собственного капитала — медленнее.

Идея Трампа вызвала критику. Так, член Палаты представителей США Марджори Тейлор Грин назвала идею выгодной в первую очередь для банков и ипотечных кредиторов.

Трамп, в свою очередь, ответил, что в продлении ипотеки с 40 до 50 лет «нет ничего особенного». В среднем срок продолжительности ипотечных кредитов в США в настоящее время составляет 30 лет. Средняя ставка по 30-летним фиксированным ипотекам составляет около 6,22 процента.

Ранее глава партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил вместо ипотеки, которую назвал «кабалой», выдавать россиянам жилье в социальную аренду. Такой институт уже давно доказал свою эффективность в Европе, заявил депутат. В частности, в Германии за все время существования стройсберкасс было предоставлено кредитов на 800 миллиардов евро, а данным инструментом пользуется каждый третий житель страны.

    Все новости