Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
18:05, 11 ноября 2025Экономика

Автомобильный мост рухнул в Китае через пару месяцев после открытия

Reuters: В Китае новый автомобильный мост частично обрушился из-за оползня
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: somkanae sawatdinak / Shutterstock / Fotodom  

На юго-западе Китая открытый пару месяцев назад автомобильный мост частично рухнул из-за оползня. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителей власти.

Инцидент произошел в городском уезде Баркам провинции Сычуань. В понедельник, 10 ноября, там зафиксировали оползень у прилегающего к новому мосту горного массива.

На следующий день явление усилилось, и часть конструкции обрушилась. Уточняется, что обвалились участок дорожного полотна и въезд на мост. Никто из людей не пострадал, так как полиция перекрыла движение по переправе сразу после обнаружения трещин.

Ранее из-за паводков обрушился мост в российском регионе. Обрушение произошло в селе Владимиро-Александровское в Партизанском районе Приморского края. Конструкция не выдержала проливных дождей, продолжавшихся в регионе несколько дней: на фоне обильных осадков уровень воды в реке значительно поднялся. В итоге мост, служивший переправой для сельских жителей, снесло потоками воды.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Азербайджан обратился к «братской стране» по поводу крушения самолета

    Россиянам назвали главного врага суставов

    Стало известно о новых успехах ВС России в Купянске

    В московской школе подростки отравились пивом с транквилизатором во время учебы

    Врач перечислила восстанавливающие печень продукты

    Минфин России подсчитал ненефтегазовые доходы бюджета

    Двукратный рост ставок по семейной ипотеке подвергся критике в Госдуме

    Появились подробности об ударе ВСУ по предприятию в полутора тысячах километрах от границы

    Экс-борцу с коррупцией российского региона вынесли приговор за взятку на сотни миллионов

    Фитнес-тренер раскрыла россиянкам простые способы сжечь жир на бедрах

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости