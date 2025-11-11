Автомобильный мост рухнул в Китае через пару месяцев после открытия

На юго-западе Китая открытый пару месяцев назад автомобильный мост частично рухнул из-за оползня. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителей власти.

Инцидент произошел в городском уезде Баркам провинции Сычуань. В понедельник, 10 ноября, там зафиксировали оползень у прилегающего к новому мосту горного массива.

На следующий день явление усилилось, и часть конструкции обрушилась. Уточняется, что обвалились участок дорожного полотна и въезд на мост. Никто из людей не пострадал, так как полиция перекрыла движение по переправе сразу после обнаружения трещин.

Ранее из-за паводков обрушился мост в российском регионе. Обрушение произошло в селе Владимиро-Александровское в Партизанском районе Приморского края. Конструкция не выдержала проливных дождей, продолжавшихся в регионе несколько дней: на фоне обильных осадков уровень воды в реке значительно поднялся. В итоге мост, служивший переправой для сельских жителей, снесло потоками воды.