BadComedian высказался о фильме «Кремлевский волшебник»

BadComedian заявил, что в фильме «Кремлевский волшебник» будет много «клюквы»
Андрей Шеньшаков

Кадр: Фильм «Кремлевский волшебник»

Блогер Евгений Баженов, известный под псевдонимом BadComedian, поделился своими ожиданиями от французского фильма «Кремлевский волшебник», который вскоре выйдет в мировой прокат. Его слова передает Life.ru.

По мнению Баженова, в картине наверняка будет много «клюквы».

«Как мне кажется, будет в любом случае довольно много "клюквы". Даже если бы очень хотели серьезно показать историю персонажа. В связи с нынешней спецификой невозможно, чтобы сняли не "клюквенное" кино», — считает блогер.

BadComedian добавил, что трейлер картины, в которой британский актер Джуд Лоу исполнил роль президента России Владимира Путина, напомнил ему юмористические скетчи начала 2010-х годов.

Ранее стало известно, что американский кинопродюсер и глава кинокомпании Studio Mao Стивен Мао заявил, что фильм «Кремлевский волшебник» представляет Россию в позитивном свете.

