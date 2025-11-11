Россия
20:09, 11 ноября 2025Россия

Багги влетел в людей в Подмосковье

В Тучково водитель на багги влетел в людей
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В подмосковном поселке городского типа (пгт) Тучково багги влетел в людей. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство "Москва"».

По предварительным данным, за рулем внедорожного транспорта был подросток. На месте уже работают сотрудники оперативных служб.

Известно о пострадавших, однако точное их число пока не установлено.

Ранее в Москве недалеко от метро Щукинская мужчина на китайском Zeekr устроил массовое ДТП. Судя по опубликованным кадрам, водитель так был увлечен шариком, что не заметил, как пересек двойную сплошную и врезался в стоявшие на красном светофоре встречные автомобили.

