Блогерша развела костер на объекте ЮНЕСКО и нарвалась на штраф

Блогерша развела костер и запустила дрон на острове К'Гари (ранее — остров Фрейзер) в Австралии и нарвалась на штраф. Об этом пишет газета Daily Mail.
Остров К'Гари является объектом Всемирного списка наследия ЮНЕСКО. В октябре инфлюенсер Бриджит Косато отправилась в эту локацию с палаткой. Сообщается, что она вырыла небольшое углубление в песке и разожгла в нем костер, что запрещено правилами Службы парков и дикой природы Квинсленда (QPWS). Также блогерша подняла в воздух над кемпингом дрон, его запуск не был разрешен на острове.
Косато также разместила кадры с разведенным костром на видеохостинге YouTube, где видео набрало более 50 тысяч просмотров. Позже ее оштрафовали за незаконные действия на территории объекта ЮНЕСКО.
Ранее турист из Шотландии посетил Помпеи в Италии и попытался унести с собой в качестве сувенира каменные части улицы древнего города, входящего в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Мужчину задержали.