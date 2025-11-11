Путешествия
10:04, 11 ноября 2025Путешествия

Блогерша развела костер на объекте ЮНЕСКО и нарвалась на штраф

Daily Mail: Блогершу оштрафовали за разведение костра и запуск дрона в Австралии
Елизавета Гринберг (редактор)

Кадр: Red Dirt / YouTube

Блогерша развела костер и запустила дрон на острове К'Гари (ранее — остров Фрейзер) в Австралии и нарвалась на штраф. Об этом пишет газета Daily Mail.

Остров К'Гари является объектом Всемирного списка наследия ЮНЕСКО. В октябре инфлюенсер Бриджит Косато отправилась в эту локацию с палаткой. Сообщается, что она вырыла небольшое углубление в песке и разожгла в нем костер, что запрещено правилами Службы парков и дикой природы Квинсленда (QPWS). Также блогерша подняла в воздух над кемпингом дрон, его запуск не был разрешен на острове.

Косато также разместила кадры с разведенным костром на видеохостинге YouTube, где видео набрало более 50 тысяч просмотров. Позже ее оштрафовали за незаконные действия на территории объекта ЮНЕСКО.

Ранее турист из Шотландии посетил Помпеи в Италии и попытался унести с собой в качестве сувенира каменные части улицы древнего города, входящего в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Мужчину задержали.

