06:38, 11 ноября 2025

Боец ВС России рассказал о бросающих позиции солдатах ВСУ

Позывной Молот: ВСУ бросают позиции, не пытаясь удерживать рубежи
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Global Look Press

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) бросают свои позиции, не предпринимая попыток удерживать рубежи «до последнего бойца». Об этом РИА Новости рассказал командир батальона 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота в составе группировки войск «Центр» с позывным Молот.

По его словам, противник пытается использовать в своих целях населенные пункты и сооружения для организации складов и провизии. Военные армии России применяют квадрокоптеры, поражая вражеские цели, а благодаря слаженным действиям штурмовых групп происходят продвижения, в том числе и не в самых благоприятных погодных условиях, уточнил Молот.

Ранее украинский командир рассказал, что ВСУ стали нести большие потери. Кроме того, военнослужащие начали сталкиваться с проблемами при использовании оборудования НАТО.

