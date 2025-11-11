Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) бросают свои позиции, не предпринимая попыток удерживать рубежи «до последнего бойца». Об этом РИА Новости рассказал командир батальона 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота в составе группировки войск «Центр» с позывным Молот.
По его словам, противник пытается использовать в своих целях населенные пункты и сооружения для организации складов и провизии. Военные армии России применяют квадрокоптеры, поражая вражеские цели, а благодаря слаженным действиям штурмовых групп происходят продвижения, в том числе и не в самых благоприятных погодных условиях, уточнил Молот.
Ранее украинский командир рассказал, что ВСУ стали нести большие потери. Кроме того, военнослужащие начали сталкиваться с проблемами при использовании оборудования НАТО.