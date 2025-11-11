Более 700 человек экстренно эвакуировали из отеля в центре Москвы

Shot: Из отеля Azimut в центре Москвы эвакуировали более 700 человек

Более 700 человек экстренно эвакуировали из отеля Azimut в центре Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Отмечается, что около 4:30 в здании сработала пожарная сигнализация, после чего гостей попросили эвакуироваться. При этом, по словам очевидца, запах гари или дыма не было.

Точная причина произошедшего пока неизвестна. Сведения о пострадавших отсутствуют.

