Более 700 человек экстренно эвакуировали из отеля в центре Москвы

Более 700 человек экстренно эвакуировали из отеля Azimut в центре Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
Отмечается, что около 4:30 в здании сработала пожарная сигнализация, после чего гостей попросили эвакуироваться. При этом, по словам очевидца, запах гари или дыма не было.
Точная причина произошедшего пока неизвестна. Сведения о пострадавших отсутствуют.
Ранее в Красноярском крае загорелся экопарк-отель с коттеджами и банями. Площадь возгорания составила 700 квадратных метров, гостям пришлось сбежать от пожара в соседнюю рощу.